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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 16 апреля 2023
Сассуоло
16.04.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
64'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Замена
Д. Феррари
️️️️
Руан
90'
83'
Замена
П. Погба
️️️️
Л. Паредес
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
78'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Н. Байрами
78'
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
71'
66'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
66'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
64'
57'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Т. Барбиери
57'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
А. Милик
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
4
Руан
6
Эрлич
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
10
Байрами
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-1-1-2-2
1
Перин
4
Барбиери
3
Бремер
4
Гатти
13
Данило
5
Паредес
12
Рабьо
29
Фаджоли
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
4
Руан
67
Феррари
67
Феррари
4
Руан
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
10
Байрами
20
Цортеа
20
Цортеа
10
Байрами
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
18
Костич
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Костич
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
5
Паредес
8
Погба
8
Погба
5
Паредес
4
Барбиери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
4
Барбиери
30
Милик
11
Ди Мария
11
Ди Мария
30
Милик
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
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