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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 09 ноября 2022
Сассуоло
09.11.2022, среда, 20:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Рома
85'
А. Пинамонти
80'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Рома
90'
+3
Желтая карточка
Д. Манчини
Замена
Д. Берарди
️️️️
А. Лорьенте
88'
Замена
Рожерио
️️️️
Г. Кирьякопулос
88'
Желтая карточка
А. Пинамонти
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
А. Лорьенте
85'
80'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Манчини
78'
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Дзаньоло
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Лопес
75'
73'
Желтая карточка
Б. Кристанте
73'
Замена
Э. Бове
️️️️
К. Вольпато
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
68'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Харруи
66'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Л. Д'Андреа
66'
66'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Э. Шомуродов
65'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
З. Челик
65'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
Желтая карточка
М. Лопес
62'
Желтая карточка
К. Айхан
54'
Желтая карточка
А. Лорьенте
39'
26'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
23
Айхан
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
21
Харруи
16
Д'Андреа
45
Лорьенте
9
Пинамонти
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Челик
18
Матич
59
Залевски
4
Кристанте
7
Вольпато
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
20
Лопес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
20
Лопес
16
Д'Андреа
25
Траоре
25
Траоре
16
Д'Андреа
21
Харруи
42
Торстведт
42
Торстведт
21
Харруи
45
Лорьенте
10
Берарди
10
Берарди
45
Лорьенте
2
Челик
2
Карсдорп
2
Карсдорп
2
Челик
7
Вольпато
8
Бове
8
Бове
7
Вольпато
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
10
Дзаньоло
11
Белотти
11
Белотти
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
18
Абрахам
18
Абрахам
14
Шомуродов
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
25
Джанлука Пеголо
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сассуоло - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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