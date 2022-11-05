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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 05 ноября 2022
Эмполи
05.11.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
64'
Т. Бальданци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Сассуоло
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
78'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Т. Бальданци
78'
72'
Замена
А. Альварес
️️️️
Л. Д'Андреа
72'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Рожерио
72'
Замена
А. Харруи
️️️️
К. Торстведт
ГОЛ! 1:0!
Т. Бальданци
64'
61'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Х. Траоре
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Я. Фаццини
58'
Желтая карточка
Я. Фаццини
54'
Желтая карточка
Р. Марин
27'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Дестро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
25
Хамед Траоре
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
10
Фаццини
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
21
Дестро
10
Сатриано
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
16
Д'Андреа
25
Траоре
42
Торстведт
9
Пинамонти
10
Фаццини
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Байрами
10
Байрами
8
Бальданци
21
Дестро
29
Ламмерс
29
Ламмерс
21
Дестро
25
Траоре
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
25
Траоре
42
Торстведт
21
Харруи
21
Харруи
42
Торстведт
13
Рожерио
35
Сейде
35
Сейде
13
Рожерио
16
Д'Андреа
9
Альварес
9
Альварес
16
Д'Андреа
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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