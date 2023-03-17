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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Специя
Сассуоло - Специя: обзор матча 17 марта 2023
Сассуоло
17.03.2023, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Специя
71'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Специя
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Д. Берарди
86'
80'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Э. Гьяси
80'
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Бурабиа
75'
Замена
Т. Ципот
️️️️
К. Агудело
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
75'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
75'
Замена
Н. Байрами
️️️️
А. Лорьенте
75'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
71'
70'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
66'
Желтая карточка
М. Нзола
65'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Экдаль
65'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Д. Мальдини
Замена
Д. Фраттези
️️️️
К. Торстведт
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Недим Байрами
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
20
Лопес
7
Энрике
10
Берарди
42
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-2-3-1
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
43
Николау
23
Кальдара
4
Ампаду
8
Экдаль
10
Бурабиа
7
Агудело
70
Мальдини
11
Гьяси
70
Нзола
10
Берарди
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Берарди
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
42
Торстведт
16
Фраттези
16
Фраттези
42
Торстведт
45
Лорьенте
10
Байрами
10
Байрами
45
Лорьенте
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
8
Экдаль
94
Эспозито
94
Эспозито
8
Экдаль
70
Мальдини
14
Журковски
14
Журковски
70
Мальдини
7
Агудело
11
Ципот
11
Ципот
7
Агудело
10
Бурабиа
10
Верде
10
Верде
10
Бурабиа
11
Гьяси
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Гьяси
Остались в запасе
Сассуоло
Специя
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сассуоло - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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