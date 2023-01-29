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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 29 января 2023
Милан
29.01.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 5
Завершен
Сассуоло
24'
О. Жиру
81'
Д. Ориги
19'
Г. Дефрель
21'
Д. Фраттези
30'
Д. Берарди
47'
А. Лорьенте (П)
79'
М. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Сассуоло
Желтая карточка
Т. Побега
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Руан
Желтая карточка
О. Жиру
90'
+1
Желтая карточка
М. Габбиа
87'
85'
Замена
Д. Феррари
️️️️
Д. Берарди
ГОЛ! 2:5!
Д. Ориги
Пас отдал
Ж. Мессьяс
81'
79'
ГОЛ! 1:5!
М. Энрике
Пас отдал
Д. Берарди
77'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
76'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Лорьенте
76'
Замена
М. Энрике
️️️️
Г. Дефрель
73'
Желтая карточка
Д. Фраттези
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Ребич
71'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Крунич
71'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
70'
Желтая карточка
Р. Крунич
61'
61'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
53'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
47'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Лорьенте
Желтая карточка
Д. Калабрия
46'
46'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Р. Маркицца
Замена
Р. Леау
️️️️
Ш. Де Кетеларе
46'
Желтая карточка
А. Ребич
45'
+4
38'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
С. Тонали
37'
30'
ГОЛ! 1:3!
Д. Берарди
Пас отдал
Х. Траоре
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Калабрия
24'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фраттези
Пас отдал
Д. Берарди
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
32
Девис Васкес
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
15
Калюлю
46
Габбиа
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
9
Ребич
17
Де Кетеларе
56
Салемакерс
9
Жиру
4-2-3-1
47
Консильи
5
Маркицца
6
Эрлич
4
Руан
13
Рожерио
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
45
Лорьенте
25
Траоре
10
Берарди
92
Дефрель
17
Де Кетеларе
27
Леау
27
Леау
17
Де Кетеларе
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
33
Крунич
4
Побега
4
Побега
33
Крунич
9
Ребич
27
Ориги
27
Ориги
9
Ребич
5
Маркицца
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
5
Маркицца
10
Берарди
67
Феррари
67
Феррари
10
Берарди
92
Дефрель
7
Энрике
7
Энрике
92
Дефрель
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
45
Лорьенте
9
Альварес
9
Альварес
45
Лорьенте
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
32
Девис Васкес
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Милан - Сассуоло
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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