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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 07 января 2023
Фиорентина
07.01.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
48'
Р. Сапонара
90+1'
Н. Гонсалес (П)
57'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Сассуоло
Желтая карточка
Н. Гонсалес
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Берарди
90'
+2
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Х. Траоре
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Гонсалес
90'
+1
80'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
76'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
75'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Дункан
72'
69'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
Желтая карточка
Додо
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Берарди
Замена
Додо
️️️️
Л. Венути
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сапонара
48'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
А. Кабрал
46'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Бьянко
46'
26'
Желтая карточка
Руан
19'
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
Н. Миленкович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
4-3-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
42
Бьянко
7
Бонавентура
32
Дункан
93
Иконе
19
Кабрал
8
Куаме
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
4
Руан
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
45
Лорьенте
25
Траоре
10
Берарди
9
Пинамонти
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
5
Венути
17
Додо
17
Додо
5
Венути
42
Бьянко
8
Кастровилли
8
Кастровилли
42
Бьянко
19
Кабрал
17
Сапонара
17
Сапонара
19
Кабрал
32
Дункан
31
Гонсалес
31
Гонсалес
32
Дункан
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
25
Траоре
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
50
Томмазо Мартинелли
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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