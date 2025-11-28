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Станислав Крицюк
Новости
Станислав Крицюк - новости
Завершил карьеру
1 декабря 1990 (35)
#33 | Вратарь
192 см | 80 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
2025.11.28 15:14
1
Вратарь «Тюмени» может перейти в португальский клуб
2024.12.04 23:23
Крицюк рассказал о криминальном прошлом Тольятти
2024.10.13 22:32
Крицюк: «С приходом Шалимова в «Краснодар» я словил депрессию»
2024.09.26 13:07
Крицюк рассказал о конфликте с владельцем «Краснодара» Галицким
2024.09.26 12:36
5
Крицюк рассказал, как оказался в «Тюмени» из Первой лиги
2024.09.26 11:32
1
Крицюк: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»
2024.09.26 10:40
3
Фото
Экс-вратарь «Зенита», «Краснодара» и сборной России перешел в клуб Первой лиги
2024.08.30 10:18
Бывший вратарь сборной России может перейти в «Тюмень»
2024.08.29 17:52
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»
2024.07.10 12:03
8
«Крицюк не хотел оставаться в России»: Агент – о летнем уходе вратаря из «Зенита»
2023.03.25 15:50
2
Агент Крицюка объяснил, почему вратарь отказал «Бенфике», «Порту» и «Спортингу»
2023.03.25 12:43
Пост
Как дела у русских футболистов в Европе
2023.01.12 12:08
8
«Здесь есть всe, чтобы наслаждаться жизнью». Крицюк объяснил возвращение в «Жил Висенте»
2022.09.05 15:05
2
Семак объяснил уход Крицюка из «Зенита»
2022.06.21 17:32
2
Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте»
2022.06.21 15:30
5
Фото
«Зенит» объявил об уходе Крицюка
2022.06.21 14:14
1
«Зенит» не будет подписывать нового вратаря
2022.06.20 19:44
6
«Крицюку никто не сообщал, что контракт не будет продлен». Агент – о вратаре «Зенита»
2022.06.17 18:18
1
«Зенит» интересуется тремя вратарями после ухода Крицюка. От Беленова отказались
2022.06.17 09:21
5
Крицюк договорился с португальским клубом. «Зенит» расторгнет с ним контракт
2022.06.16 12:02
3
«Его состояние не позволяет не только играть, но и тренироваться». «Зенит» расторгнет контракт с Крицюком
2022.06.15 20:40
6
Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к «Спартаку»
2022.05.13 11:58
3
«Зенит» купит Лантратова, если не продлит контракт с Крицюком (Bobsoccer)
2022.05.13 09:46
3
Агент Крицюка: «Станислав остается в «Зените» на следующий сезон»
2022.05.06 13:50
3
Семак: «Крицюк и Ловрен не сыграют с «Химками». Караваев рвется на поле, но будет восстанавливаться до конца сезона»
2022.05.05 14:29
3
Крицюк – о контракте с «Зенитом»: «Он автоматически продлевается»
2022.04.29 15:33
2
Крицюк, Ловрен и Караваев не сыграют с «Локомотивом»
2022.04.28 12:25
3
«Зенит» не станет продлевать контракт с Крицюком. Летом он уйдет бесплатно (Metaratings)
2022.04.19 21:35
7
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