Экс-вратарь «Зенита», «Краснодара» и сборной России перешел в клуб Первой лиги

Вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Тюмени». 33-летний голкипер получил в клубе Первой лиги 33-й номер.
«Тюмень» находится в зоне вылета в Первой лиге – на 16-м месте с 5 очками после 7 матчей.
- Последние два сезона Крицюк находился в составе «Жил Висенте». Он пропустил почти год из-за травмы. От нее он восстановился только в феврале, но с тех пор появлялся только на скамье запасных португальской команды и не выходил на поле. Свой последний матч вратарь провел в марте 2023 года.
- В прошлом Крицюк выступал за «Краснодар» и «Зенит», сыграл 2 матча за сборную России в 2016 году.
- До перехода в «Тюмень» вратарь находился в статусе свободного агента.
Источник: официальный сайт «Тюмени»