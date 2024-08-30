Экс-вратарь «Зенита», «Краснодара» и сборной России перешел в клуб Первой лиги

Вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Тюмени». 33-летний голкипер получил в клубе Первой лиги 33-й номер.

«Тюмень» находится в зоне вылета в Первой лиге – на 16-м месте с 5 очками после 7 матчей.