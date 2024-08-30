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  • Экс-вратарь «Зенита», «Краснодара» и сборной России перешел в клуб Первой лиги

Экс-вратарь «Зенита», «Краснодара» и сборной России перешел в клуб Первой лиги

30 августа 2024, 10:18

Вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Тюмени». 33-летний голкипер получил в клубе Первой лиги 33-й номер.

«Тюмень» находится в зоне вылета в Первой лиге – на 16-м месте с 5 очками после 7 матчей.

  • Последние два сезона Крицюк находился в составе «Жил Висенте». Он пропустил почти год из-за травмы. От нее он восстановился только в феврале, но с тех пор появлялся только на скамье запасных португальской команды и не выходил на поле. Свой последний матч вратарь провел в марте 2023 года.
  • В прошлом Крицюк выступал за «Краснодар» и «Зенит», сыграл 2 матча за сборную России в 2016 году.
  • До перехода в «Тюмень» вратарь находился в статусе свободного агента.

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Источник: официальный сайт «Тюмени»
Россия. Первая лига Тюмень Крицюк Станислав
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