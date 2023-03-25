«Крицюк не хотел оставаться в России»: Агент – о летнем уходе вратаря из «Зенита»

Яго Фернандес, агент голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал, почему его клиент вернулся в Португалию летом 2022 года.

– Были ли у него предложения из России после «Зенита»?

– Да, у нас было несколько предложений от больших российских клубов, названия которых я не могу раскрывать по профессиональным причинам, но Станислав не хотел оставаться в России из-за ухудшения ситуации в стране, в том числе и в вопросах футбола.

В Португалии ему комфортно, он знает страну и лигу, хорошо говорит на португальском языке. Он хотел вернуться сюда, и ему легко было это сделать.