Бывший вратарь сборной России может перейти в «Тюмень»

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков прокомментировал возможный переход в команду 33-летнего голкипера Станислава Крицюка.
«Про Крицюка – правда. Он тренируется с нами. Как понимаю, многие клубы боялись сотрудничать с ним из-за его травмы. Он ведь на самом деле долго не играл», – сказал Меньщиков.
- Последние два сезона Крицюк находился в составе «Жил Висенте». Он пропустил почти год из-за травмы. От нее он восстановился только в феврале, но с тех пор появлялся только на скамье запасных португальской команды и не выходил на поле. Свой последний матч вратарь провел в марте 2023 года.
- В прошлом Крицюк выступал за «Краснодар» и «Зенит», сыграл 2 матча за сборную России в 2016 году.
Источник: Metaratings.ru