Бывший вратарь сборной России может перейти в «Тюмень»

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков прокомментировал возможный переход в команду 33-летнего голкипера Станислава Крицюка.

«Про Крицюка – правда. Он тренируется с нами. Как понимаю, многие клубы боялись сотрудничать с ним из-за его травмы. Он ведь на самом деле долго не играл», – сказал Меньщиков.