Агент Крицюка объяснил, почему вратарь отказал «Бенфике», «Порту» и «Спортингу»

Яго Фернандес, агент голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал, почему его клиент отклонил предложения португальских топ-клубов.

«Для меня он остаeтся одним из лучших вратарей в Португалии.

«Бенфика», «Порту» и «Спортинг» были заинтересованы в нем, но они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими клубами в таком статусе.

У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом», – заявил агент.