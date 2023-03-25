Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Крицюка объяснил, почему вратарь отказал «Бенфике», «Порту» и «Спортингу»

Агент Крицюка объяснил, почему вратарь отказал «Бенфике», «Порту» и «Спортингу»

25 марта 2023, 12:43

Яго Фернандес, агент голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал, почему его клиент отклонил предложения португальских топ-клубов.

«Для меня он остаeтся одним из лучших вратарей в Португалии.

«Бенфика», «Порту» и «Спортинг» были заинтересованы в нем, но они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими клубами в таком статусе.

У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом», – заявил агент.

  • 32-летний Крицюк прошлым летом расторг контракт с «Зенитом» и перешел в «Жил Висенте».
  • В этом сезоне вратарь пропустил 21 гол в 15 матчах.

Еще по теме:
Клуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
Источник: Metaratings
Португалия. Примейра Жил Висенте Бенфика Порту Спортинг Крицюк Станислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
3
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
ФотоРоссиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
16 августа
3
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
14 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
9
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+