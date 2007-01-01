Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

Семак объяснил уход Крицюка из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб решил расторгнуть контракт с вратарем Станиславом Крицюком.

«Спасибо Крицюку. Его качества нас устраивали, но большое количество травм заставило не продолжать отношения.

На сегодняшний день рассчитываем на тех вратарей, которые у нас есть», – сказал Семак.

  • 31-летний Крицюк выступал за «Зенит» с сентября 2021 года.
  • В 11 матчах он пропустил 15 голов.
  • Из-за травмы голкипер не играл со 2 ноября.
  • Россиянин вернулся в португальский «Жил Висенте».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Семак высказался об угрозах «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок России 10
Семак: «Бакаев – большая удача для «Зенита». Сегодня он дебютирует за команду» 4
«Жулики и дилетанты». Канчельскис недоволен, что Семака признали лучшим тренером сезона РПЛ 19
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:32
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1191

    Дубина 4 минуты назад

    Попользовались и выкинули за дверь!
    Не благодарный сцуки)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11