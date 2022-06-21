Семак объяснил уход Крицюка из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб решил расторгнуть контракт с вратарем Станиславом Крицюком.

«Спасибо Крицюку. Его качества нас устраивали, но большое количество травм заставило не продолжать отношения.

На сегодняшний день рассчитываем на тех вратарей, которые у нас есть», – сказал Семак.

31-летний Крицюк выступал за «Зенит» с сентября 2021 года.

В 11 матчах он пропустил 15 голов.

Из-за травмы голкипер не играл со 2 ноября.

Россиянин вернулся в португальский «Жил Висенте».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное