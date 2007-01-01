Семак объяснил уход Крицюка из «Зенита»

Попользовались и выкинули за дверь!
Не благодарный сцуки)
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб решил расторгнуть контракт с вратарем Станиславом Крицюком.
«Спасибо Крицюку. Его качества нас устраивали, но большое количество травм заставило не продолжать отношения.
На сегодняшний день рассчитываем на тех вратарей, которые у нас есть», – сказал Семак.
- 31-летний Крицюк выступал за «Зенит» с сентября 2021 года.
- В 11 матчах он пропустил 15 голов.
- Из-за травмы голкипер не играл со 2 ноября.
- Россиянин вернулся в португальский «Жил Висенте».
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