Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте»

«Жил Висенте» объявил о возвращении вратаря Станислава Крицюка.

31-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.

Сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с голкипером.

В июне 2021 года «Жил Висенте» бесплатно подписал россиянина.

В сентябре Крицюка продали «Зениту» за 2 миллиона евро.

В составе петербургской команды он пропустил 15 голов в 11 матчах.

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