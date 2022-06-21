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Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте»

21 июня 2022, 15:30
5

«Жил Висенте» объявил о возвращении вратаря Станислава Крицюка.

31-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.

Сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с голкипером.

  • В июне 2021 года «Жил Висенте» бесплатно подписал россиянина.
  • В сентябре Крицюка продали «Зениту» за 2 миллиона евро.
  • В составе петербургской команды он пропустил 15 голов в 11 матчах.

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Источник: твиттер «Жил Висенте»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Зенит Жил Висенте Крицюк Станислав
Комментарии (5)
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Октавиус
1655814873
Краснодар слил 3 ляма на Ильина и выгнал его через год, Зенит по той же схеме 2 ляма слил. Ох и умелые менеджеры...
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Stavr007
1655839280
вернулся домой
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