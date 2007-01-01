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Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте»

«Жил Висенте» объявил о возвращении вратаря Станислава Крицюка.

31-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.

Сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с голкипером.

  • В июне 2021 года «Жил Висенте» бесплатно подписал россиянина.
  • В сентябре Крицюка продали «Зениту» за 2 миллиона евро.
  • В составе петербургской команды он пропустил 15 голов в 11 матчах.

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Источник: твиттер «Жил Висенте»

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Сегодня, 15:30
Комментарии5
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    Рейтинг: +11

    Аден 2 часа назад

    Через пол года опять продадут в бЗденит, а затем опять бесплатно заберут. гы-гы

    1
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    Рейтинг: +512

    Октавиус 2 часа назад

    Краснодар слил 3 ляма на Ильина и выгнал его через год, Зенит по той же схеме 2 ляма слил. Ох и умелые менеджеры...

    2
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    Рейтинг: +1971

    LOKOfanatik19 > Октавиус 1 час назад

    Жаль тока краснодар в этой ситуации, там личные деньги, а тут Газовские, их очень много.

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    Рейтинг: +1015

    Hoahin > Октавиус 1 час назад

    Деньги очень легко тратить, когда они не твои. Как пришли - так ушли. И таких случаев можно дофига и больше вспомнить.

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    Рейтинг: +16953

    Garrincha58 > Hoahin 1 час назад

    твои в матрасе держи его при себе никого не подпускай

    0
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