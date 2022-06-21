Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте»

«Жил Висенте» объявил о возвращении вратаря Станислава Крицюка.
31-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.
Сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с голкипером.
- В июне 2021 года «Жил Висенте» бесплатно подписал россиянина.
- В сентябре Крицюка продали «Зениту» за 2 миллиона евро.
- В составе петербургской команды он пропустил 15 голов в 11 матчах.
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Источник: твиттер «Жил Висенте»