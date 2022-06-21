«Зенит» объявил об уходе Крицюка

Вратарь Станислав Крицюк официально покинул «Зенит».
Петербургский клуб подтвердил расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию.
До 30 июня голкипер продолжит тренироваться в расположении чемпиона России.
- 31-летний Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года.
- В 11 матчах он пропустил 15 голов.
- Из-за травмы вратарь не играл со 2 ноября.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны неназванного португальского клуба.
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Источник: сайт «Зенита»