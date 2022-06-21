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«Зенит» объявил об уходе Крицюка

Вратарь Станислав Крицюк официально покинул «Зенит».

Петербургский клуб подтвердил расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию.

До 30 июня голкипер продолжит тренироваться в расположении чемпиона России.

  • 31-летний Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года.
  • В 11 матчах он пропустил 15 голов.
  • Из-за травмы вратарь не играл со 2 ноября.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны неназванного португальского клуба.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +836

    fakeid 12 минут назад

    хорошо, что такие ошибки давно сведены к минимуму. в данном случае потеряли 2 ляма + зарплата.

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