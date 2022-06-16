Крицюк договорился с португальским клубом. «Зенит» расторгнет с ним контракт

Стало известно, где продолжит карьеру голкипер Станислав Крицюк после ухода из «Зенита».
По информации «Чемпионата», в начале июля 31-летний футболист заключит контракт с португальским клубом, который будет участвовать в еврокубках.
Ранее россиянин выступал в Португалии за «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».
- Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года.
- В 11 матчах он пропустил 15 голов.
- Из-за травмы вратарь не играл со 2 ноября.
- По этой причине клуб расторгнет с ним контракт.
Источник: «Чемпионат»