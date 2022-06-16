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  • Крицюк договорился с португальским клубом. «Зенит» расторгнет с ним контракт

Крицюк договорился с португальским клубом. «Зенит» расторгнет с ним контракт

16 июня 2022, 12:02
3

Стало известно, где продолжит карьеру голкипер Станислав Крицюк после ухода из «Зенита».

По информации «Чемпионата», в начале июля 31-летний футболист заключит контракт с португальским клубом, который будет участвовать в еврокубках.

Ранее россиянин выступал в Португалии за «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».

  • Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года.
  • В 11 матчах он пропустил 15 голов.
  • Из-за травмы вратарь не играл со 2 ноября.
  • По этой причине клуб расторгнет с ним контракт.

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Источник: «Чемпионат»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Зенит Крицюк Станислав
Комментарии (3)
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SochineZ
1655371829
Не самый плохой для Крицюка вариант. Лучше, чем сидеть на лавке. Там хоть на солнышке погреется в комфортных для себя условиях.
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Slavan62
1655374315
Хоть бы оказалось правдой. Невелика потеря
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Stavr007
1655398228
там его дом уже
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