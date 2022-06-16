Крицюк договорился с португальским клубом. «Зенит» расторгнет с ним контракт

Стало известно, где продолжит карьеру голкипер Станислав Крицюк после ухода из «Зенита».

По информации «Чемпионата», в начале июля 31-летний футболист заключит контракт с португальским клубом, который будет участвовать в еврокубках.

Ранее россиянин выступал в Португалии за «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».