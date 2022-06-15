«Его состояние не позволяет не только играть, но и тренироваться». «Зенит» расторгнет контракт с Крицюком

Станислав Крицюк покинет «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сообщил, что клуб расторгает контракт с вратарем из-за его состояния здоровья.

– К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.

– Будете искать нового вратаря?

– У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также еще Рыбиков и Васютин. Поэтому у нас есть из кого выбирать.