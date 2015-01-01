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«Его состояние не позволяет не только играть, но и тренироваться». «Зенит» расторгнет контракт с Крицюком

Станислав Крицюк покинет «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сообщил, что клуб расторгает контракт с вратарем из-за его состояния здоровья.

– К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.

– Будете искать нового вратаря?

– У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также еще Рыбиков и Васютин. Поэтому у нас есть из кого выбирать.

  • Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из «Жил Висенте».
  • В ноябре он получил травму.
  • Он провел за клуб только 11 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +614

    fakeid 1 час назад

    жена крицюка взбесила. золотой матч, свисток, на поле выбегают семьи/родственники футболистов, радость. и эта ТП выруливает, со всеми сэлфится, раздувая утиные губы. при этом куря вэйп посреди газона, пар на километр. ну, жёны футболистов это всегда отдельная история. просто это реально какое-то **банько, хуже жён глушакова и мамаева. и точно тупее.

    3
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    Рейтинг: +993

    Hoahin > fakeid 1 час назад

    Каждый жену ищет себе под стать. Нисколько не удивительно, что футболисты себе ищут ТП, сами же потом от них и страдают

    2
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    Рейтинг: +3456

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Попал в бомж..ник - теперь расхлебывай.

    0
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    Рейтинг: +243

    кaстрюлька 1 час назад

    Бомжары споили пацана дешёвым стеклоочистителем

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    Рейтинг: +993

    Hoahin 1 час назад

    Дурак, нужно было оставаться и играть в Португалии. Повелся за деньгами, карма сыграла свою роль.

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    Рейтинг: +525

    чаппай > Hoahin 1 час назад

    А чё, он прям блистал в Португалии? Может, наоборот, чувствовал, к чему дело идёт, хоть на лечение заработал)

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    Рейтинг: +993

    Hoahin > чаппай 1 час назад

    Блистал - не блистал, а основным вратарем был.

    0
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    Рейтинг: +11526

    Вомбат > Hoahin 1 час назад

    Там он играл в третьей лиге и за все годы заработал вдвое меньше, чем получил за больничный в Зените. А так как свою травму он привез из Португалии, то по сути дела он или его агент развели газовый менеджмент на деньги.

    1
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    Рейтинг: +993

    Hoahin > Вомбат 1 час назад

    В какой третьей лиге? И Жил Висенте и Белененсеш играют в Премьер Лиге Португалии. Приехал он без травм, а получил ее в Зените в ЛЧ в матче с Ювентусом. С разводом на деньги газпрома соглашусь.

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    Рейтинг: +614

    fakeid 1 час назад

    косячника бы ещё убрали. так нет - сегодня продлили. хорошо хоть еврокубков нет, поэтому в ворота в этом сезоне можно ставить хоть любимого манекена заболотного.

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    Рейтинг: +3286

    Беспонтий > fakeid 1 час назад

    вы надеюсь не про коленьку заболотного
    коренного зенитовца купленного спартаком и просклонявшего всю свою жизнь футбольную вплоть до пансиона в сочи?)

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