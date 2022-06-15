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  • «Его состояние не позволяет не только играть, но и тренироваться». «Зенит» расторгнет контракт с Крицюком

«Его состояние не позволяет не только играть, но и тренироваться». «Зенит» расторгнет контракт с Крицюком

15 июня 2022, 20:40
6

Станислав Крицюк покинет «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сообщил, что клуб расторгает контракт с вратарем из-за его состояния здоровья.

– К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.

– Будете искать нового вратаря?

– У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также еще Рыбиков и Васютин. Поэтому у нас есть из кого выбирать.

  • Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из «Жил Висенте».
  • В ноябре он получил травму.
  • Он провел за клуб только 11 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крицюк Станислав Медведев Александр
Комментарии (6)
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Hoahin
1655315196
Дурак, нужно было оставаться и играть в Португалии. Повелся за деньгами, карма сыграла свою роль.
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Иван Петров 1986
1655315402
Попал в бомж..ник - теперь расхлебывай.
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morgan59
1655362469
Крицюк и Краснодаре ломался без конца. Слава Богу Мотя набрал форму, и Крицюк ушёл.
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