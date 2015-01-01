«Его состояние не позволяет не только играть, но и тренироваться». «Зенит» расторгнет контракт с Крицюком

жена крицюка взбесила. золотой матч, свисток, на поле выбегают семьи/родственники футболистов, радость. и эта ТП выруливает, со всеми сэлфится, раздувая утиные губы. при этом куря вэйп посреди газона, пар на километр. ну, жёны футболистов это всегда отдельная история. просто это реально какое-то **банько, хуже жён глушакова и мамаева. и точно тупее.
Станислав Крицюк покинет «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сообщил, что клуб расторгает контракт с вратарем из-за его состояния здоровья.
– К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.
– Будете искать нового вратаря?
– У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также еще Рыбиков и Васютин. Поэтому у нас есть из кого выбирать.
- Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из «Жил Висенте».
- В ноябре он получил травму.
- Он провел за клуб только 11 матчей.