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Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к «Спартаку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами клуба.

— Кто не сыграет со «Спартаком»?

— Готовятся все те, кто в последних матчах принимал участие в матчах. У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу. Будут играть сильнейшие, а после матча уже будем принимать решение — может, кого-то отпустим по тем или иным причинам.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +14988

    ilichkadr 1 час назад

    Отпускай Деяна с Крицюком. Караваев нужен.

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