Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к «Спартаку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами клуба.
— Кто не сыграет со «Спартаком»?
— Готовятся все те, кто в последних матчах принимал участие в матчах. У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу. Будут играть сильнейшие, а после матча уже будем принимать решение — может, кого-то отпустим по тем или иным причинам.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»