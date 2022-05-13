Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к «Спартаку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами клуба.

— Кто не сыграет со «Спартаком»?

— Готовятся все те, кто в последних матчах принимал участие в матчах. У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу. Будут играть сильнейшие, а после матча уже будем принимать решение — может, кого-то отпустим по тем или иным причинам.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

Начало матча – в 16:30 мск.

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