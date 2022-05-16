Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом «Спартака» (1:1) в матче 29-го тура РПЛ.
«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта – когда игрок получил травму или есть риск ее получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут.
Не хочу спорить, была ли накладка на Дугласе Сантосе, умышленная или неумышленная, но спартаковец заехал ему по колену. Дуглас – не тот игрок, который картинно валяется по полю, но в этой ситуации он не мог не упасть.
Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол – пусть это остается на их совести.
Судьи решили, что это нарушение не является поводом для отмены гола, а мы в «Зените» не обсуждаем судейство. Для этого есть специалисты и судейские подразделения», – сказал Медведев.
- Автор гола – Александр Соболев.
- Колено Сантоса задел Даниил Хлусевич.
- Матч обслуживал Павел Кукуян.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?