Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом «Спартака» (1:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта – когда игрок получил травму или есть риск ее получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут.

Не хочу спорить, была ли накладка на Дугласе Сантосе, умышленная или неумышленная, но спартаковец заехал ему по колену. Дуглас – не тот игрок, который картинно валяется по полю, но в этой ситуации он не мог не упасть.

Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол – пусть это остается на их совести.

Судьи решили, что это нарушение не является поводом для отмены гола, а мы в «Зените» не обсуждаем судейство. Для этого есть специалисты и судейские подразделения», – сказал Медведев.

Автор гола – Александр Соболев.

Колено Сантоса задел Даниил Хлусевич.

Матч обслуживал Павел Кукуян.

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