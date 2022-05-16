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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести»

16 мая 2022, 19:48
67

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом «Спартака» (1:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта – когда игрок получил травму или есть риск ее получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут.

Не хочу спорить, была ли накладка на Дугласе Сантосе, умышленная или неумышленная, но спартаковец заехал ему по колену. Дуглас – не тот игрок, который картинно валяется по полю, но в этой ситуации он не мог не упасть.

Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол – пусть это остается на их совести.

Судьи решили, что это нарушение не является поводом для отмены гола, а мы в «Зените» не обсуждаем судейство. Для этого есть специалисты и судейские подразделения», – сказал Медведев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (67)
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Persona_non_Grata
1652720486
Медведеву пора бы знать, что продолжать или не продолжать игру, ввиду травмы игрока, РЕШАЕТ СУДЬЯ В ПОЛЕ !!! Ну а по поводу "мы не обсуждаем судейство" - вообще смешно звучит, зачем обсуждать, если судьи принимают решения в вашу пользу !!!
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ziborock
1652721494
Заныли бомжи! Отскочили за счет картинного падения тюленя Ерохина!
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B.G.
1652721855
Это Сантос заехал коленом....пересмотри повтор )
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Andrew01
1652721941
Там игровой момент, мяч был у спартаковца и оно отдавал пас, а Дуглас подлез под ногу, откуда нарушение???? Когда Селихову в колено заехал нападающий, тоже не было нарушения - но я понимаю "это другое".
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Fusballer
1652722957
Дзюба тоже будь здоров ногами махал. Даже в голову одному прилетело))
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nik55
1652724364
Медведев---купи бинокль и посмотри
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шахта Заполярная
1652724426
Медведев - мы не обсуждаем судейство. Звучит как новый анекдот. Зачем обсуждать то, что несет золотые яйца.
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klimovich
1652724934
Ноша для совести не тяжела. Сыграно в мяч. Игровой момент.
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ААМ
1652729598
СПАМ и совесть две вещи несовместные.
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paracetamol
1652731819
Хлусевич играет все более грязно, как и Соболев. Может потому, что судьи все им прощают, Заремы боятся?
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