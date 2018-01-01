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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом «Спартака» (1:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта – когда игрок получил травму или есть риск ее получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут.

Не хочу спорить, была ли накладка на Дугласе Сантосе, умышленная или неумышленная, но спартаковец заехал ему по колену. Дуглас – не тот игрок, который картинно валяется по полю, но в этой ситуации он не мог не упасть.

Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол – пусть это остается на их совести.

Судьи решили, что это нарушение не является поводом для отмены гола, а мы в «Зените» не обсуждаем судейство. Для этого есть специалисты и судейские подразделения», – сказал Медведев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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Сегодня, 19:48
Комментарии44
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    Рейтинг: +482

    klimovich 50 минут назад

    Ноша для совести не тяжела. Сыграно в мяч. Игровой момент.

    3
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    Рейтинг: +11439

    Вомбат > klimovich 31 минуту назад

    Да, это не было нарушением. В таких случаях судья останавливает игру, если пострадавшему нужна помощь. Кукуян посчитал иначе, игроки Спартака были вправе продолжать атаку. Судья испортил игру только в концовке, когда свистнул одновременно с голом Малкома.

    1
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    Рейтинг: +17596

    Persona_non_Grata > Вомбат 29 минут назад

    Вот тут не могу не согласиться . +

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    Рейтинг: +260

    шахта Заполярная 58 минут назад

    Медведев - мы не обсуждаем судейство. Звучит как новый анекдот.
    Зачем обсуждать то, что несет золотые яйца.

    2
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    Рейтинг: +6766

    nik55 59 минут назад

    Медведев---купи бинокль и посмотри

    3
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    Рейтинг: +4807

    ySS 1 час назад

    Медведев (2жды гендиректор) = Зарема)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4807

    ySS 1 час назад

    Гендиректору газпром экспорта (ну и зенита тоже) заехали по совести, но осталось по колену)

    1
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    Рейтинг: +13551

    Fusballer 1 час назад

    Дзюба тоже будь здоров ногами махал. Даже в голову одному прилетело))

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > Fusballer 1 час назад

    Ну, так нечего Дзюбе в ноги кланяться. Привыкли понимаешь..........чуть что сразу на поклон к великому и ужасному!

    1
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    Рейтинг: +13551

    Fusballer > ilichkadr 1 час назад

    А, ну понятно - это другое)))

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > Fusballer 1 час назад

    Я к тому, что футбол в переводе с английского "игра с мячом ногами". Чем же Дзюбе махать, если не ногами?

    0
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    Рейтинг: -133

    Зенит гавно 2*2 > ilichkadr 48 минут назад

    Хм, интересно, а если тебе в голову с колена заехать , когда мяч на уровне груди, а потом сказать что это футбол,норм?

    2
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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > Зенит гавно 2*2 35 минут назад

    Ну, если ещё и на плечи залезть и ноги свесить, то да это не футбол.
    Интересно, когда есть повод, конкретный пример с подтверждающим видео. Рассуждать, "если бы да кабы ....." просто не серьёзно.

    0
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    Рейтинг: +1061

    Andrew01 1 час назад

    Там игровой момент, мяч был у спартаковца и оно отдавал пас, а Дуглас подлез под ногу, откуда нарушение???? Когда Селихову в колено заехал нападающий, тоже не было нарушения - но я понимаю "это другое".

    6
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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > Andrew01 1 час назад

    Ты сам-то в футбол играл или в детсаде резиновым мячом? Что значит подлез? На Сантосе была чистейшая накладка, а Селихов, пытаясь перехватить мяч, сносит Ерохина.

    5
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    Рейтинг: -133

    Зенит гавно 2*2 > ilichkadr 45 минут назад

    Селихов был первым на мяче, Ерохин коснулся когда Селихов в него мяч отбил
    Вратарь был ПЕРВЫМ на мяче ещё раз
    На повторе все видно прекрасно гол Малколма должен был быть засчитан, но судья свистнул и пошёл смотреть вар до удара Малкома

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    Рейтинг: +260

    шахта Заполярная > ilichkadr 39 минут назад

    Я смотрю ты еще тот футболист и переводчик с английского. Наверно и правила игры в футбол ты написал. Спец на все руки от скуки. дюба тебе наверное корефан. Талантливая молодежь в питере подрастает.

    1
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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > Зенит гавно 2*2 29 минут назад

    Даже у самого далёкого от футбола по пенальти вопросов нет — разве что свисток был дан в пользу провинившегося, можно было просто засчитать гол Малкома. Кукуян в данном случае c пенальти поспешил.
    P.S. Мяч летел вдоль линии ворот и первым был на мяче Ерохин.

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    Рейтинг: +223

    za logiku > ilichkadr 24 минуты назад

    Если бы ерохин был первым на мяче, то он первым бы в него сыграл...

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > шахта Заполярная 23 минуты назад

    Скажу тебе по секрету. Когда ты только отбойный молоток подбирал или кайло-кирку, я уже вместе с А. Бубновым в спорт-интернате № 10 азы футбола постигал.
    Так что не делай из меня талантливую молодежь, время безвозвратно ушло.

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    Рейтинг: +17596

    Persona_non_Grata > ilichkadr 23 минуты назад

    Первым был Ерохин, но он пробросил мяч вперед и дальше В МЯЧ ИГРАЕТ первым Селихов , а вот со свистком Кукуян действительно поспешил , тем более что момент он НЕ ВИДЕЛ !!! (((

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > za logiku 21 минуту назад

    Так он и сыграл первым (левым коленом), но Селихов руками преградил путь мячу, а ногами вынесл Ерохина за линию вратарской площадки. Посмотри видео со стороны южной трибуны и всё поймёшь.

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    Рейтинг: +223

    za logiku > ilichkadr 20 минут назад

    Посмотри внимательно: игрок Спартака бьёт по мячу, потом игрок Зенита делает шаг в сторону игрока Спартака и нога игрока Спартака по инерции продолжает движение.
    Я играл в футбол. Сплошь и рядом такие ситуации. Накладка - это когда оба борются за мяч. Мяч был под контролем у игрока Спартака. Накладки в принципе быть не могло...

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    Рейтинг: +223

    za logiku > ilichkadr 19 минут назад

    А так да, гол надо было просто засчитать

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > Persona_non_Grata 9 минут назад

    Уже теплее. Всё таки первым был Ерохин, которого сносит, дотянувшись руками до мяча Селихов. Причём сносит ногами. Селихова аж развернуло против часовой стрелки, хотя по идее он должен был упасть в ноги Ерохину.

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    Рейтинг: +260

    шахта Заполярная > ilichkadr 8 минут назад

    Ну и как, постиг?

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > za logiku 6 минут назад

    Ты о какой ситуации ведешь речь? Я о стыке Селихова с Ерохиным. А ты видимо об ударе в колено Дугласу?

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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > шахта Заполярная 3 минуты назад

    В какой-то мере да, но можно было и лучше. Рановато пришлось бутсы повесить на гвоздь. Травма дала о себе знать.

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    Рейтинг: +13935

    NewLife 1 час назад

    "Бараны, бараны стучат в барабаны!"
    Тараканище — Чуковский.
    Когда бараны своим глупым стуком всем насто3,14здили, подъезжают медведи на велосипеде))
    Отрицательные эмоции от этой игры у меня связаны не столько с судейством, сколько с тупостью и профнепригодностью Ваноли.

    0
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    Рейтинг: +17596

    Persona_non_Grata > NewLife 22 минуты назад

    Это ваша личная трагедия .

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    Рейтинг: +2159

    B.G. 1 час назад

    Это Сантос заехал коленом....пересмотри повтор )

    3
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    Рейтинг: +15235

    ilichkadr > B.G. 1 час назад

    Ага, заехал в аккурат по шипам спартача. Наверное шипы на бутсах повредил?

    6
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    Рейтинг: -133

    Зенит гавно 2*2 > ilichkadr 42 минуты назад

    Ты в футбол играл когда нибудь?, опять же на повторе видно Хлусевич после передачи ногу поджимает под себя , хоть он и коснулся ноги сантоса ,это даже не накладка я уже молчу о нарушении

    2
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    Рейтинг: +3938

    ziborock 1 час назад

    Заныли бомжи! Отскочили за счет картинного падения тюленя Ерохина!

    8
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    Рейтинг: +1164

    вальтер79 > ziborock 1 час назад

    ну уж куда нашему тюленю до вашего дельфина)))))))

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    Рейтинг: -133

    Зенит гавно 2*2 > вальтер79 40 минут назад

    У вас что ни матч то судейский скандал, че тут про дельфинов рассказываешь

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    Рейтинг: +17596

    Persona_non_Grata > вальтер79 21 минуту назад

    Наш в этом матче нырнул так нырнул - почаще бы так !!!

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