Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***»

Какой хозяин с хозяйкой, такой и клуП. Стыдоба.
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, пришла на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в кепке с нецензурной надписью
На бейсболке Салиховой было написано «Иди на ***».
- «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
- Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
- Матч обслуживал Павел Кукуян.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?