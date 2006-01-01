Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, пришла на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в кепке с нецензурной надписью

На бейсболке Салиховой было написано «Иди на ***».

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки» 60
«Не является субъектом футбола»: Комитет по этике РФС не будет рассматривать высказывания Заремы после игры «Спартак» – «Зенит» 16
Зарема: «Желаю своим футболистам уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей» 28
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:41
Комментарии23
...
  • ...
    Рейтинг: +1159

    Узб@гоеный 15 минут назад

    Какой хозяин с хозяйкой, такой и клуП. Стыдоба.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +424

    Завулон new new 19 минут назад

    ***...я на всю голову.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4410

    Красногорск_Фан 37 минут назад

    Завтра ждем новостей о ее клатче, в тренде ли ее трегинсы, как поживает ее эко-мех . очередные типично футбольные новости ))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49775

    MaxRnD 44 минуты назад

    Из буйных ...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24616

    vladimir-7 1 час назад

    Каждый читает на кепке то, что ему хочется прочесть.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6542

    Semenycch 1 час назад

    Мне представляется РФС должен проявить характер и наказать Спартак за такую болельщицу! Ведь в правилах РФС есть статьи, которые разрешают наказывать клуб за поступки болельщиков этого клуба! А это ничтожество её высказываниями и поступками давно уже позорит не себя саму, там давно уже позорить нечего, все ниже уровня канализации и даже не столько свинский клуб, а позорит весь Российский футбол. Нужно Спартак наказать, например, тремя домашними матчами без болельщиков или минус три очка в следующем чемпионате. До следующих её бредней. Если она продолжит своё бредовое поведение, Спартак нужно наказывать еще жёстче, до тех пор, когда она не закроет рот и не начнет вести себя нормально!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17574

    Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

    Никогда еще не читал такого бреда, надо вызвать к тебе Дзюбу - пусть он тебя накажет )))

    8
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4244

    mopecekca > Semenycch 1 час назад

    а как наказали дзюбу?..что то не помню, что ты там предлагал?

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17574

    Persona_non_Grata > mopecekca 1 час назад

    Дзюбу нельзя наказывать и смеяться над ним тоже нельзя - это грех )

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17724

    DVOK68 > Persona_non_Grata 1 час назад

    Не...
    Семёнычу понравится как они друг другу балду гонять будут...
    Это не наказание)

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +175

    Номэд > mopecekca 1 час назад

    Да это великий двуликий анус. И про бревно и соринку - это как раз про него.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2010

    kvm 1 час назад

    шлюшка

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7309

    vladik12 1 час назад

    А где на фото т.н. Зарема?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3008

    Enter2006 1 час назад

    Дык всё верно, если бы она туда в своё время не пошла, было бы всё по другому )

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15215

    ilichkadr 1 час назад

    Уровень современного подростка, получившего воспитание вне нормальной семьи. Вот угораздило Лёню, так угораздило............

    8
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11