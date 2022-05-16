Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, пришла на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в кепке с нецензурной надписью

На бейсболке Салиховой было написано «Иди на ***».

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.

Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.

Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?