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  • Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***»

Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***»

16 мая 2022, 17:41
23

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, пришла на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в кепке с нецензурной надписью

На бейсболке Салиховой было написано «Иди на ***».

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (23)
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Persona_non_Grata
1652712954
" Читаю, читаю - слова легкие: Мечислав, Богуслав, и хоть убей, не помню - какой кто. Закрою книгу - все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан... А у меня Мадриан " . ))) ( М.Булгагов )
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Беспонтий
1652712997
лёня выдал кепку верности не доверяет
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ilichkadr
1652713680
Уровень современного подростка, получившего воспитание вне нормальной семьи. Вот угораздило Лёню, так угораздило............
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vladimir-7
1652714933
Каждый читает на кепке то, что ему хочется прочесть.
Ответить
MaxRnD
1652717626
Из буйных ...
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portero
1652721499
Там написано "хочу наху."..
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житель СПб
1652721574
Вот за такое публичного человека надо наказывать всерьез. И в моих глазах она еще больше упала.
Ответить
jek718875
1652725735
Имеет право
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paracetamol
1652731707
Это она про спердяк так?
Ответить
Spirit_78
1652889348
Спартачи, вам самим не стыдно за такую "медийную персону"?
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