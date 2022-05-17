Матч «Спартак» – «Зенит» собрал в кинотеатрах 684 тысячи рублей

Стали известны кассовые сборы матча «Спартак» – «Зенит» (1:1), который транслировался в кинотеатрах шести городов России.
Трансляция матча 29-го тура РПЛ собрала 683 900 рублей. посмотреть на игру в кинотеатры пришли 1296 зрителей.
- Матч транслировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.
- В первом круге «Зенит» победил со счетом 7:1.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал Василия Конова