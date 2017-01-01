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Матч «Спартак» – «Зенит» собрал в кинотеатрах 684 тысячи рублей

Стали известны кассовые сборы матча «Спартак»«Зенит» (1:1), который транслировался в кинотеатрах шести городов России.

Трансляция матча 29-го тура РПЛ собрала 683 900 рублей. посмотреть на игру в кинотеатры пришли 1296 зрителей.

  • Матч транслировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.
  • В первом круге «Зенит» победил со счетом 7:1.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Сегодня, 12:23
Комментарии2
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    Рейтинг: +22629

    JTherry 1 час назад

    683 900 рублей в 6 городах страны..? курам на смех...))))) шоу-бизнес от Миллера...

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    Рейтинг: +3576

    Питерский князь 1 час назад

    Никто не знал.
    Я точно не знал!
    В смысле, что идет в кино.

    А в кино для взрослых?
    Уточните пожалуйста.
    =)))

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