«Спартак» не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Х**е толку !!! (((
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по судейству в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», – сказал Зеленов.
- «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
- Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
- Матч обслуживал Павел Кукуян.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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