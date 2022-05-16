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  • «Спартак» не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

16 мая 2022, 17:14
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по судейству в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1652710754
Х**е толку !!! (((
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Марк Аврелий!
1652712590
хорошо, что к 93 мин появилась "причина" поставить пенальти в ворота Спартака. а то играли бы до утра
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(Меня за банили)
1652713817
Ну фик знает. Я бы послушал эск по поводу Шлюбы в штрафной до удара с пенальти.
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Enter2006
1652714026
Ну и зря
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Вомбат
1652714550
Все наоборот, Бомбардир. Спартак чуть было не удержал победу над Зенитом, когда голевой удар Малкома совпал со свистком судьи. Ведь Селихов мог угадать, и тогда он точно взял бы пенальти.
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шахта Заполярная
1652726549
Зачем обращаться к бомжам по поводу справедливости после игры с бомжами. ВСЕ ВЕРНО. ГЛУПО.
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Sky Spartak
1652734613
Какие претензии ?!?!?! Судья дал шанс Спартаку !!! Ведб пенку можно не забить... а там чистый гол !!! О чём разговор вообще ))))
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