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«Спартак» не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по судейству в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata 25 минут назад

    Х**е толку !!! (((

    1
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    Рейтинг: +211

    rzfxgsk 27 минут назад

    всё правильно...ибо смысла нет... Зарема уже очень четко и верно высказалась по этому поводу...

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