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Крицюк – о контракте с «Зенитом»: «Он автоматически продлевается»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк прояснил свое будущее в петербургском клубе.

– У вас заключен контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Есть новости по его продлению?

– Он автоматически продлевается.

– Есть какой-то пункт автоматической активации продления? Например, количество матчей за сезон?

– «1+1» – это просто формальность.

– Даже независимо от травмы?

– Да. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус. Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе.

– «Зенит» объявил о продлении контрактов с несколькими игроками. По вам не было официальной информации.

– Я – игрок «Зенита». У нас есть свои обязанности, в том числе и ограничения в обсуждении подобных тем.

  • Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре из «Жил Висенте».
  • В 11 матчах он пропустил 15 голов.
  • Голкипер из-за травмы не играет со 2 ноября.

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Источник: «Спорт день за днем»

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