Станислав Крицюк - трансферы

Завершил карьеру
1 декабря 1990 (35)
#33 | Вратарь
192 см | 80 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / -
Тюмень
Без клуба
Свободный агент
30.08.24 / 01.01.25
Жил Висенте
Тюмень
Свободный агент
01.07.22 / 30.08.24
Зенит
Жил Висенте
Свободный агент
02.09.21 / 01.07.22
Жил Висенте
Зенит
2 млн €
01.07.16 / 29.09.20
Брага
Краснодар
4 млн €
25.01.16 / 30.06.16
Брага
Краснодар
Аренда
18+
