Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Станислав Крицюк
Трансферы
Станислав Крицюк - трансферы
Завершил карьеру
1 декабря 1990 (35)
#33 | Вратарь
192 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / -
Тюмень
Без клуба
Свободный агент
30.08.24 / 01.01.25
Жил Висенте
Тюмень
Свободный агент
01.07.22 / 30.08.24
Зенит
Жил Висенте
Свободный агент
02.09.21 / 01.07.22
Жил Висенте
Зенит
2 млн €
01.07.16 / 29.09.20
Брага
Краснодар
4 млн €
25.01.16 / 30.06.16
Брага
Краснодар
Аренда
Главные новости
Решение «Спартака» по Зобнину, шорт-лист «Локо» на замену Баринову, вердикт РФС по голам «Динамо» и другие новости
01:40
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
1
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду
01:08
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»
00:55
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
1
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
2
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: