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«Зенит» интересуется тремя вратарями после ухода Крицюка. От Беленова отказались

«Зенит» активизировал поиски нового голкипера после расторжения контракта со Станиславом Крицюком.

По информации Bobsoccer, клуб из Петербурга действительно интересуется вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным. В число кандидатов также входят Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

«Зенит» рассматривал вариант с подписанием вратаря «Уфы» Александра Беленова, но в итоге отказался от его приобретения.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3330

    Беспонтий 1 час назад

    ставьте мишу бирюкова
    хватит жировать

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    Рейтинг: +1005

    Hoahin 2 часа назад

    Идея дать Одоевскому шанс я так понял вообще не рассматривается?

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    ...
    Рейтинг: +65591

    portero > Hoahin 2 часа назад

    Это же Семак....

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    Рейтинг: +65591

    portero 2 часа назад

    Дюпина за полтинник, как Лёху....

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