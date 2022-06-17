«Зенит» интересуется тремя вратарями после ухода Крицюка. От Беленова отказались

«Зенит» активизировал поиски нового голкипера после расторжения контракта со Станиславом Крицюком.

По информации Bobsoccer, клуб из Петербурга действительно интересуется вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным. В число кандидатов также входят Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

«Зенит» рассматривал вариант с подписанием вратаря «Уфы» Александра Беленова, но в итоге отказался от его приобретения.