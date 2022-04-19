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«Зенит» не станет продлевать контракт с Крицюком. Летом он уйдет бесплатно (Metaratings)

Вратарь Станислав Крицюк с большой вероятностью уйдет из «Зенита» в конце сезона.

У 31-летнего россиянина истекает контракт в июне 2022 года. Как пишет Metaratings, петербургский клуб не собирается его продлевать из-за частых травм голкипера.

Крицюк травмировался осенью 2021-го и с тех пор не провел ни одной игры.

  • Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте».
  • В 11 матчах за клуб он пропустил 15 голов.
  • У «Зенита» есть опция продления контракта с Крицюком на один год.

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Источник: Metaratings.ru

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19.04.2022 21:35
Комментарии8
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    Рейтинг: +10104

    alp 1 час назад

    ну и славно.. абсолютно непонятный трансфер. нулячий кипер

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    Рейтинг: +1862

    DMитрий > alp 3 минуты назад

    Согласен. Единственный аргумент, который я видел для данного трансфера - иметь второго опытного кипера под еврокубки. Одоевский пока был не в счет. А вот на зимних сборах уже доказал свою состоятельность. Одним словом, Крицюка взяли чтобы перебиться на время, просто другого быстро было не найти.

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    Рейтинг: +16509

    Garrincha58 1 час назад

    сразу говорил этот трансфер большая ошибка почему то мне это понятно, а целому селекционному отделу, получающему миллионы нет.... нонсенс

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    Рейтинг: +15192

    житель СПб > Garrincha58 1 час назад

    Дословно также могут сказать сотни тысяч питерских болельщиков! Значит дело не в непонятливости - а в коррупции?!

    1
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    Рейтинг: +2421

    acor94 > Garrincha58 45 минут назад

    Так а кого ставить то?

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    Рейтинг: +1059

    Artemka444 2 часа назад

    Смысл было брать!!!

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    Рейтинг: +241

    russkiisergei 2 часа назад

    Сейчас уйдет бесплатно, а осенью снова купят за деньги у кого нибудь

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    Рейтинг: +3745

    raritet 2 часа назад

    Работа селекционного отдела сразу видна.

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