«Крицюку никто не сообщал, что контракт не будет продлен». Агент – о вратаре «Зенита»

Данила Игнатов из агентства Pushka Sports, представляющий интересы вратаря «Зенита» Станислава Крицюка, прокомментировал новость о скором уходе футболиста из петербургского клуба.
«До 30 июня Стас – футболист «Зенита». Сейчас никаких комментариев давать не можем.
Официальных объявлений по контракту не было. Кто-то что-то писал, но это не официальная информация.
Стас сейчас тренируется в «Зените». Его контракт действует, вообще у него контракт подписан до 2023 года.
Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», – заявил агент.
- Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года.
- В 11 матчах он пропустил 15 голов.
- Из-за травмы голкипер не играл со 2 ноября.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны неназванного португальского клуба.
Источник: «Спорт день за днем»