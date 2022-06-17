«Крицюку никто не сообщал, что контракт не будет продлен». Агент – о вратаре «Зенита»

Данила Игнатов из агентства Pushka Sports, представляющий интересы вратаря «Зенита» Станислава Крицюка, прокомментировал новость о скором уходе футболиста из петербургского клуба.

«До 30 июня Стас – футболист «Зенита». Сейчас никаких комментариев давать не можем.

Официальных объявлений по контракту не было. Кто-то что-то писал, но это не официальная информация.

Стас сейчас тренируется в «Зените». Его контракт действует, вообще у него контракт подписан до 2023 года.

Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», – заявил агент.