«Зенит» не будет подписывать нового вратаря

Да ладно? Как не будут? Мало же все блекло голубым) пару можно подписать,а если не зайдут в филиал сочи.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается искать замену для Станислава Крицюка.
«Не будем подписывать нового вратаря на замену Крицюку», – сказал Медведев.
- «Зенит» объявил о решении расторгнуть контракт с Крицюком.
- Голкипер перешел в петербургский клуб в сентябре 2021 года.
- В 11 матчах он пропустил 15 голов, но со 2 ноября не играл из-за травмы.
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