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«Зенит» не будет подписывать нового вратаря

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается искать замену для Станислава Крицюка.

«Не будем подписывать нового вратаря на замену Крицюку», – сказал Медведев.

  • «Зенит» объявил о решении расторгнуть контракт с Крицюком.
  • Голкипер перешел в петербургский клуб в сентябре 2021 года.
  • В 11 матчах он пропустил 15 голов, но со 2 ноября не играл из-за травмы.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1133

    Дубина 41 минуту назад

    Да ладно? Как не будут? Мало же все блекло голубым) пару можно подписать,а если не зайдут в филиал сочи.

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