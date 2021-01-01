«Зенит» не будет подписывать нового вратаря

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается искать замену для Станислава Крицюка.

«Не будем подписывать нового вратаря на замену Крицюку», – сказал Медведев.

«Зенит» объявил о решении расторгнуть контракт с Крицюком.

Голкипер перешел в петербургский клуб в сентябре 2021 года.

В 11 матчах он пропустил 15 голов, но со 2 ноября не играл из-за травмы.

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