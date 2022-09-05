«Здесь есть всe, чтобы наслаждаться жизнью». Крицюк объяснил возвращение в «Жил Висенте»

Российский вратарь Станислав Крицюк прокомментировал возвращение в «Жил Висенте» в качестве свободного агента.

«Мне нравится Португалия. Люди, менталитет, еда, погода – кажется, здесь создано всe, чтобы наслаждаться жизнью. Рад возвращению в «Жил Висенте» и в Барселуш, – сказал Крицюк.