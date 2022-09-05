Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Здесь есть всe, чтобы наслаждаться жизнью». Крицюк объяснил возвращение в «Жил Висенте»

    Российский вратарь Станислав Крицюк прокомментировал возвращение в «Жил Висенте» в качестве свободного агента.

    «Мне нравится Португалия. Люди, менталитет, еда, погода – кажется, здесь создано всe, чтобы наслаждаться жизнью. Рад возвращению в «Жил Висенте» и в Барселуш, – сказал Крицюк.

    • В июне 2021 года «Жил Висенте» бесплатно подписал россиянина.
    • В сентябре Крицюка продали «Зениту» за 2 миллиона евро.
    • В составе петербургской команды он пропустил 15 голов в 11 матчах.

    Новости по теме
    Семак объяснил уход Крицюка из «Зенита» 3
    Официально: Крицюк вернулся в «Жил Висенте» 6
    «Зенит» объявил об уходе Крицюка 1
    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2022 15:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +922

      Юрэс 12 часов назад

      Так это же дискриминация РОССИИ!.
      Может его просто ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ. ХА ХА 2 РАЗА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5915

      Давид59 13 часов назад

      Как ни прискорбно это говорить, но он совершенно прав.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11