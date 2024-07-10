«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»

«Спартаку» предложили подписать контракт с 33-летним российский вратарем Станиславом Крицюком, находящимся в статусе свободного агента.

По данным Metaratings.ru, сам голкипер не против перехода, но у спортивного блока клуба на данный момент приоритетом является Александр Довбня, который может присоединиться к команде в ближайшее время.