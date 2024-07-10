«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»

«Спартаку» предложили подписать контракт с 33-летним российский вратарем Станиславом Крицюком, находящимся в статусе свободного агента.
По данным Metaratings.ru, сам голкипер не против перехода, но у спортивного блока клуба на данный момент приоритетом является Александр Довбня, который может присоединиться к команде в ближайшее время.
- Последние два сезона Крицюк находился в составе «Жил Висенте». Он пропустил почти год из-за травмы. От нее он восстановился только в феврале, но с тех пор появлялся только на скамье запасных португальской команды и не выходил на поле. Свой последний матч вратарь провел в марте 2023 года.
- В прошлом Крицюк выступал за «Краснодар» и «Зенит», сыграл 2 матча за сборную России в 2016 году.
Источник: Metaratings.ru