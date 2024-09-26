Крицюк рассказал, как оказался в «Тюмени» из Первой лиги

Вратарь Станислав Крицюк объяснил свой неожиданный переход в «Тюмень» в конце августа.

«Став летом свободным агентом, я в первую очередь рассматривал Европу, а на российские клубы даже не смотрел.

Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали – да и их было не так много.

В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», – рассказал Крицюк.