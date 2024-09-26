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Крицюк рассказал, как оказался в «Тюмени» из Первой лиги

26 сентября 2024, 11:32
1

Вратарь Станислав Крицюк объяснил свой неожиданный переход в «Тюмень» в конце августа.

«Став летом свободным агентом, я в первую очередь рассматривал Европу, а на российские клубы даже не смотрел.

Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали – да и их было не так много.

В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», – рассказал Крицюк.

  • В прошлом сезоне голкипер выступал за португальский «Жил Висенте».
  • В России он поиграл за «Краснодар» и «Зенит».
  • В активе 33-летнего Крицюка 2 матча за сборную России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Тюмень Крицюк Станислав
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1727699194
Хороший вратарь, но как-то у него не сложилось с карьерой.
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