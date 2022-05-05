Семак: «Крицюк и Ловрен не сыграют с «Химками». Караваев рвется на поле, но будет восстанавливаться до конца сезона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах клуба из Петербурга.
— Кто находится в лазарете? Кого точно не увидим в матче с «Химками»?
— Ситуация не изменилась — из тех, кого не увидим, это Крицюк, Ловрен и Караваев. Хотя Караваев рвется на поле, но по срокам восстановления не получится принять участие в официальных матчах до конца сезона.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт «Зенита»