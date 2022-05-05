Семак: «Крицюк и Ловрен не сыграют с «Химками». Караваев рвется на поле, но будет восстанавливаться до конца сезона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах клуба из Петербурга.

— Кто находится в лазарете? Кого точно не увидим в матче с «Химками»?

— Ситуация не изменилась — из тех, кого не увидим, это Крицюк, Ловрен и Караваев. Хотя Караваев рвется на поле, но по срокам восстановления не получится принять участие в официальных матчах до конца сезона.

«Зенит» примет «Химки» в субботу, 7 мая.

Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.

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