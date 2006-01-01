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«Зенит» купит Лантратова, если не продлит контракт с Крицюком (Bobsoccer)

«Зенит» начал переговоры с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

«Контакты с голкипером «Химок» действительно начались. Многое зависит от ситуации с Крицюком, опция +1 в контракте которого может быть не только активизирована, но и заморожена по желанию одной из сторон.

На данный момент Крицюк остается в «Зените», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • Сообщалось, что переход Лантратова обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро.
  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона и 10 раз сыграл на ноль.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1025

    Узб@гоеный 30 минут назад

    Нафиг Крицюка.

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    Рейтинг: +2933

    Enter2006 1 час назад

    Лантратова отдавать только на условии основного вратаря! Только так и никак больше!

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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Какое продление, Крицюк на списание, он не играл толком и уже не будет....

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    Рейтинг: +11413

    Вомбат 1 час назад

    Говорят, что предложение по обновлению контракта Крицюку уже сделано. Но в новом контракте небольшая зарплата и упор на бонусы. Так как у Крицюка травма хроническая (из-за этого ему и пришлось уйти из Краснодара в 3-ю португальскую лигу), и обостряется часто, то играть он будет мало и бонусов не получит. Поэтому может отказаться, особенно если есть шанс вернуться в Португалию.

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    Рейтинг: +6471

    Semenycch 1 час назад

    С Крицюком никто ничего продлевать не будет, а Лантратов хорошо играет в Химках.

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