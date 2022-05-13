«Зенит» купит Лантратова, если не продлит контракт с Крицюком (Bobsoccer)

«Зенит» начал переговоры с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

«Контакты с голкипером «Химок» действительно начались. Многое зависит от ситуации с Крицюком, опция +1 в контракте которого может быть не только активизирована, но и заморожена по желанию одной из сторон.

На данный момент Крицюк остается в «Зените», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

Сообщалось, что переход Лантратова обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро.

Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона и 10 раз сыграл на ноль.

Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

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