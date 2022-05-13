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  • «Зенит» купит Лантратова, если не продлит контракт с Крицюком (Bobsoccer)

«Зенит» купит Лантратова, если не продлит контракт с Крицюком (Bobsoccer)

13 мая 2022, 09:46
3

«Зенит» начал переговоры с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

«Контакты с голкипером «Химок» действительно начались. Многое зависит от ситуации с Крицюком, опция +1 в контракте которого может быть не только активизирована, но и заморожена по желанию одной из сторон.

На данный момент Крицюк остается в «Зените», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • Сообщалось, что переход Лантратова обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро.
  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона и 10 раз сыграл на ноль.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Крицюк Станислав Лантратов Илья
Комментарии (3)
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Вомбат
1652425191
Говорят, что предложение по обновлению контракта Крицюку уже сделано. Но в новом контракте небольшая зарплата и упор на бонусы. Так как у Крицюка травма хроническая (из-за этого ему и пришлось уйти из Краснодара в 3-ю португальскую лигу), и обостряется часто, то играть он будет мало и бонусов не получит. Поэтому может отказаться, особенно если есть шанс вернуться в Португалию.
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portero
1652425377
Какое продление, Крицюк на списание, он не играл толком и уже не будет....
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Enter2006
1652425858
Лантратова отдавать только на условии основного вратаря! Только так и никак больше!
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