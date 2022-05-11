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  • «Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт»)

«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт»)

11 мая 2022, 15:35
7

Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

По информации «РБ Спорт», переход 26-летнего голкипера обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Сумма отступных в его контракте с «Химками» – около 4 миллионов евро.

Трансфер должен быть оформлен в течение ближайших двух недель.

  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
  • Он 10 раз сыграл на ноль.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Лантратов Илья
Комментарии (7)
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Беспонтий
1652273584
чё так то не играется без вратаря со вратарём какая разница чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось
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Taps
1652278470
С вратарями у Зенита совсем гнилая политика. Пора кого-то гнать ...
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Азбука
1652280728
Вратарская проблема Зенита давала шанс другим командам, а что будет теперь?
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Томик
1652281774
Хороший вратарь. Лишь бы как с Медведевым в "Локомотиве" не приключилось. И как с Жевновым в "Зените", кстати.
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Enter2006
1652284235
Вратарь класс! Главное чтобы не погубили полировкой скамейки. Газпрём такой футбол - они могут купить футболиста и по сути убить его на скамейке. Т.ч. соглашаться нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если Илья станет основным голкипером клуба!
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моэм
1652285369
Лантратову поздравления ... хороший контракт , хорошие деньги , что ещё нужно чтобы встретить ....и есть пожелания стать Илье основным вратарём .
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