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«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт»)

Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

По информации «РБ Спорт», переход 26-летнего голкипера обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Сумма отступных в его контракте с «Химками» – около 4 миллионов евро.

Трансфер должен быть оформлен в течение ближайших двух недель.

  • Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
  • Он 10 раз сыграл на ноль.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2047

    Беспонтий 35 минут назад

    чё так то не играется
    без вратаря со вратарём
    какая разница

    чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось

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