«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт»)

чё так то не играется
без вратаря со вратарём
какая разница
чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось
Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова.
По информации «РБ Спорт», переход 26-летнего голкипера обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Сумма отступных в его контракте с «Химками» – около 4 миллионов евро.
Трансфер должен быть оформлен в течение ближайших двух недель.
- Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.
- Он 10 раз сыграл на ноль.
- Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.
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