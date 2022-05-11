«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт»)

Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

По информации «РБ Спорт», переход 26-летнего голкипера обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Сумма отступных в его контракте с «Химками» – около 4 миллионов евро.

Трансфер должен быть оформлен в течение ближайших двух недель.

Лантратов пропустил 44 гола в 29 матчах этого сезона.

Он 10 раз сыграл на ноль.

Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

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