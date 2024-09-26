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Крицюк рассказал о конфликте с владельцем «Краснодара» Галицким

26 сентября 2024, 12:36
5

Вратарь Станислав Крицюк признался, что у него были серьезные разногласия с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

– Какие отношения сложились с Сергеем Галицким?

– У меня с Сергеем Николаевичем не сложился контакт. Конечно, он многое сделал и делает для клуба и города. Но мне некоторые вещи было видеть непривычно и странно.

Надеюсь, что его клуб в ближайшее время все же станет чемпионом России. У них все для этого есть – главное, распорядиться этим правильно.

– Не сложился контакт – это конфликт?

– Да, у нас был достаточно серьезный конфликт после первого года в клубе. Где-то я неправильно поступал, с возрастом это осознаю. Тогда я вообще был резким максималистом!

Плюс мои ожидания не оправдались – в тот момент я не был к этому готов. Мне всегда хотелось большего. Думалось, времени для достижения всех целей мало, а я оказался не в том месте.

Сейчас бы поступил мудрее. Не стал бы на что-то обращать внимание. Тогда я считал неправильным молчать, если что-то не так.

Бывает, что сталкиваются люди с разными взглядами, мыслями, характерами, но это не значит, что кто-то плохой или хороший. Я уважаю Сергея Галицкого и его большое дело – «Краснодар».

– Давайте уточним, из-за чего вообще произошел конфликт?

– Разное бывало. Одна из ситуаций – когда Галицкий был недоволен, что в одном интервью я рассказал о своей мечте: играть в команде из топ-5 лиг Европы. После этого у нас сорвалось переподписание контракта.

Галицкий хотел поднять мне зарплату – сначала перенесли это на сентябрь, а после интервью все свернулось. Отношения испортились.

Второе – из-за моего максимализма и идеализма я мог высказать недовольство некоторыми механизмами в клубе. Мое поведение выглядело неправильным для руководства. Но я искренне хотел как лучше.

  • Крицюк был в «Краснодаре» с 2016 по 2020 год.
  • Он пропустил 63 гола в 72 матчах.
  • Сейчас голкипер выступает за «Тюмень».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав Галицкий Сергей
Комментарии (5)
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Max-Min-vkontakte
1727347310
Вот и сбылась мечта) ФНЛ - лучшая лига мира!
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WILDLING_HRUNDEL
1727347708
Ничего страшного,сказал и сказал! То что Галицкий самодур всем известно! По моему тот же Федун меньше глючил!
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alp
1727359264
а все потому что в башке откуда то был стереотип, что все вокруг крутится вокруг тебя.. большинство молодняка подписавшего первый контракт с клубом думают именно так..
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FWSPM
1727380770
А потом я осознал что я всегда был работником по найму и хозяин всегда прав но к сожалению это случилось только в Тюмени
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