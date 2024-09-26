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Крицюк: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»

26 сентября 2024, 10:40
3

Вратарь Станислав Крицюк признался, что хотел уйти из «Краснодара» задолго до 2020 года.

– Вы говорите, что жалели о переходе в «Краснодар» – хотя провели там достаточно успешный отрезок карьеры.

– Успешный отрезок выдался только на первый год – меня даже в сборную России вызывали. Летом 2016-го я не мог покинуть клуб, потому что мы осуществили полноценный трансфер после аренды. А в марте 2017-го у меня была травма, после которой я долго восстанавливался и выпал из основы.

– И только при Мусаеве начали снова играть.

– Да, в апреле 2018 года «Краснодар» возглавил Мурад Мусаев – он поставил меня на последние две игры сезона. Сезон-2018/19 начал как основной вратарь – и у команды, и у меня все получалось, но потом снова пошли травмы, рецидивы, из-за которых я пропускал от двух до четырех недель. Этим воспользовался Матвей Сафонов, став первым номером.

Поэтому для меня в «Краснодаре» успешным отрезком можно считать только календарный 2016 год, когда я был первым номером и травмы не мучили. Конечно, потом случались хорошие отрезки, но этого недостаточно.

Мне было очень некомфортно в «Краснодаре», поэтому каждый год я хотел покинуть клуб. Но для этого нужно было отыграть приличный отрезок, чтобы меня заметили. А у меня травмы... Получался замкнутый круг.

  • Крицюк был в «Краснодаре» с 2016 по 2020 год.
  • Он пропустил 63 гола в 72 матчах.
  • Сейчас голкипер выступает за «Тюмень».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (3)
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MazaiNN
1727338713
Он пропустил 63 гола в 72 матчах... Отличный результат.
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Max-Min-vkontakte
1727338878
Ну да, ну да, Стас). Да и вообще там жара, пробки...)
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Вадим2591
1727447351
Какая же херня этот бомбардир…
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