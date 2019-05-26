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Фабио Чераволо
Статистика
Фабио Чераволо - статистика
Завершил карьеру
5 марта 1987 (39)
#9 | Нападающий
178 см | 72 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
13
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
26.05.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 0
19.05.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
4 : 1
13.05.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
3 : 3
05.05.2019
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1 : 1
28.04.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 1
20.04.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0 : 0
14.04.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
0 : 0
06.04.2019
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3 : 2
03.04.2019
Парма
Был в запасе
58'
59'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 3
31.03.2019
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
4 : 1
17.03.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 0
09.03.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
16.02.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
09.02.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 3
02.02.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2 : 3
27.01.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1 : 2
19.01.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
29.12.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
26.12.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
22.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 0
16.12.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1 : 1
09.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2 : 1
02.12.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
2 : 1
25.11.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 2
10.11.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3 : 0
27.10.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 2
21.10.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 3
07.10.2018
Парма
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1 : 0
30.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 1
15.09.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 2
19.08.2018
Удинезе
70' - 90'
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