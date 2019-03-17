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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 17 марта 2019
Лацио
17.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 1
Завершен
Парма
22'
А. Марушич
26'
Л. Альберто (П)
38'
Л. Альберто
44'
С. Лулич
77'
М. Спрокати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
77'
ГОЛ! 4:1!
М. Спрокати
63'
Желтая карточка
Б. Алвеш
52'
Желтая карточка
Р. Инглесе
ГОЛ! 4:0!
С. Лулич
Пас отдал
Л. Альберто
44'
ГОЛ! 3:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Х. Корреа
38'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Альберто
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Марушич
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
30
Лука Ригони
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
26
Раду
15
Ачерби
77
Марушич
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
10
Кайседо
32
Корреа
4-2-1-3
55
Сепе
22
Алвеш
2
Якопони
32
Димарко
5
Гальоло
30
Ригони
33
Куцка
27
Жервиньо
45
Инглесе
14
Биабиани
26
Силигарди
Остались в запасе
Лацио
Парма
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лацио - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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