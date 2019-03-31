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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Аталанта
Парма - Аталанта: обзор матча 31 марта 2019
Парма
31.03.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
8'
Жервиньо
24'
М. Пашалич
75'
Д. Сапата
90+4'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Аталанта
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
М. Скоццарелла
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Т. Кастань
58'
Желтая карточка
Т. Кастань
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
М. Скоццарелла
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
5
Гальоло
2
Якопони
22
Алвеш
95
Бастони
23
Скоццарелла
33
Куцка
30
Ригони
27
Жервиньо
26
Силигарди
9
Чераволо
3-3-1-1-2
95
Голлини
5
Масиелло
23
Манчини
19
Паломино
21
Кастань
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
Остались в запасе
Парма
Аталанта
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Парма - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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