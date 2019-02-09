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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 09 февраля 2019
Парма
09.02.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Интер
79'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
90'
+3
Замена
С. Соареш
️️️️
М. Икарди
Желтая карточка
Д. Биабиани
89'
88'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Р. Наингголан
85'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
М. Спрокати
️️️️
Ю. Куцка
84'
79'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Наингголан
Замена
Л. Штулац
️️️️
М. Скоццарелла
77'
77'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Р. Гальоло
61'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Л. Силигарди
58'
37'
Желтая карточка
М. Весино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Парма
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
22
Алвеш
5
Гальоло
2
Якопони
95
Бастони
23
Скоццарелла
20
Барилла
33
Куцка
27
Жервиньо
26
Силигарди
45
Инглесе
3-1-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
23
Мариу
15
Весино
27
Асамоа
5
Перишич
9
Икарди
23
Скоццарелла
4
Штулац
4
Штулац
23
Скоццарелла
33
Куцка
93
Спрокати
93
Спрокати
33
Куцка
26
Силигарди
14
Биабиани
14
Биабиани
26
Силигарди
9
Икарди
21
Соареш
21
Соареш
9
Икарди
44
Наингголан
21
Гальярдини
21
Гальярдини
44
Наингголан
23
Мариу
10
Мартинес
10
Мартинес
23
Мариу
Остались в запасе
Парма
Интер
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
56
Фабрицио Багерия
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Парма - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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