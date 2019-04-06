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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Торино
Парма - Торино: обзор матча 06 апреля 2019
Парма
06.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Торино
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
87'
Желтая карточка
А. Иццо
75'
Желтая карточка
С. Дзадза
60'
Желтая карточка
К. Ансальди
57'
Желтая карточка
А. Белотти
Желтая карточка
М. Гаццола
50'
Желтая карточка
Р. Гальоло
22'
3'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-2-4-1
55
Сепе
32
Димарко
2
Якопони
5
Гальоло
22
Сьерральта
23
Гаццола
20
Барилла
30
Ригони
33
Куцка
93
Спрокати
9
Чераволо
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
4
Иццо
24
Моретти
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
8
Мейте
33
Базелли
8
Ринкон
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Парма
Торино
4
Лео Штулац
ОП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Парма - Торино
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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