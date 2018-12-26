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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 26 декабря 2018
Фиорентина
26.12.2018, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Парма
45+2'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
90'
+1
Желтая карточка
А. Дейола
89'
Желтая карточка
Р. Инглесе
Желтая карточка
Жерсон
88'
74'
Желтая карточка
Д. Биабиани
Красная карточка
В. Уго
65'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
А. Дейола
Желтая карточка
В. Лорини
40'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
31'
18'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Н. Миленкович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Лафон
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Уго
3
Бираги
6
Фернандес
24
Бенасси
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
7
Пьяца
4-1-2-3
55
Сепе
95
Бастони
2
Якопони
23
Гаццола
5
Гальоло
4
Штулац
14
Дейола
30
Ригони
45
Инглесе
14
Биабиани
26
Силигарди
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
23
Маттео Скоццарелла
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Фиорентина - Парма
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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