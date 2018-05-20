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Кристиан Пуджиони
Статистика
Кристиан Пуджиони - статистика
Завершил карьеру
17 января 1981 (45), Генуя
#1 | Вратарь
187 см | 80 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
13
0
0
0
1
Сампдория
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
20.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2 : 0
06.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3 : 3
29.04.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 1
21.04.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0 : 3
18.04.2018
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 2
15.04.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2 : 4
07.04.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6 : 2
31.03.2018
Беневенто
1' - 9'
9'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
11.03.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2 : 0
24.02.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5 : 2
11.02.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
0 : 1
28.01.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1 : 1
24.01.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
3 : 1
21.01.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Беневенто
3 : 2
06.01.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
2 : 0
30.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
3 : 2
23.12.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 1
17.12.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
09.12.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1 : 2
03.12.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
3 : 0
25.11.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 2
19.11.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
0 : 2
04.11.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
4 : 1
29.10.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 2
24.10.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
5 : 0
21.10.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
3 : 1
15.10.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4 : 0
30.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
2 : 0
24.09.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
20.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 2
17.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 2
27.08.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 1
20.08.2017
Беневенто
1' - 90'
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