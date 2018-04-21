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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Беневенто
Милан - Беневенто: обзор матча 21 апреля 2018
Милан
21.04.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Беневенто
29'
П. Иеммелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Беневенто
90'
+3
Желтая карточка
В. Париджини
Желтая карточка
Ф. Кессье
90'
+3
Желтая карточка
М. Локателли
82'
80'
Вторая желтая
Ш. Диабате
75'
Желтая карточка
Ш. Диабате
59'
Желтая карточка
Б. Санья
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Иеммелло
Пас отдал
Б. Николас Виола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
25
Сапата
2
Калабрия
19
Кессье
6
Билья
7
Бонавентура
19
Силва
10
Кутроне
16
Борини
4-3-1-1
1
Пуджиони
3
Летизия
6
Джимсити
3
Санья
14
Тошка
32
Катальди
30
Сандро
10
Виола
31
Джуричич
9
Иеммелло
Остались в запасе
Милан
Беневенто
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Милан - Беневенто
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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