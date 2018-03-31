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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Беневенто
Лацио - Беневенто: обзор матча 31 марта 2018
Лацио
31.03.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
6 : 2
Завершен
Беневенто
19'
Ч. Иммобиле
60'
Ф. Кайседо
66'
С. де Врей
68'
Ч. Иммобиле
83'
Л. Лейва
90'
Л. Альберто (П)
23'
Д. Катальди
51'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Беневенто
ГОЛ с пенальти! 6:2!
Л. Альберто
90'
ГОЛ! 5:2!
Л. Лейва
Пас отдал
Патрик
83'
82'
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ! 4:2!
Ч. Иммобиле
68'
ГОЛ! 3:2!
С. де Врей
Пас отдал
Л. Альберто
66'
63'
Желтая карточка
А. Бриноли
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Л. Альберто
60'
54'
Желтая карточка
Г. Летизия
51'
ГОЛ! 1:2!
Гильерме
Пас отдал
К. Ломбарди
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Катальди
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Андерсон
19'
9'
Красная карточка
К. Пуджиони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Стракоша
4
Патрик
15
Баштуш
5
Фелипе
6
де Врей
77
Марушич
6
Лейва
16
Пароло
7
Андерсон
18
Альберто
9
Иммобиле
4-3-2-1
1
Пуджиони
3
Летизия
14
Тошка
6
Джимсити
21
Коста
25
Ломбарди
32
Катальди
30
Сандро
12
Гильерме
31
Джуричич
9
Иеммелло
Остались в запасе
Лацио
Беневенто
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Лацио - Беневенто
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
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