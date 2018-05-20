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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Беневенто
Кьево - Беневенто: обзор матча 20 мая 2018
Кьево
20.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Беневенто
50'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Беневенто
Желтая карточка
И. Радованович
87'
ГОЛ! 1:0!
Р. Инглесе
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Гильерме
АП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
4-1-4-1
70
Соррентино
4
Томович
3
Дайнелли
18
Гобби
23
Депаоли
16
Радованович
15
Джаккерини
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
4-3-1-1
1
Пуджиони
14
Тошка
6
Джимсити
3
Санья
3
Летизия
14
Париджини
32
Катальди
30
Сандро
12
Гильерме
14
Диабате
Остались в запасе
Кьево
Беневенто
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Кьево - Беневенто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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Беневенто
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