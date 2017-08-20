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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Беневенто
Сампдория - Беневенто: обзор матча 20 августа 2017
Сампдория
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Беневенто
39'
Ф. Квальярелла
54'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Беневенто
90'
+6
Желтая карточка
Д. Катальди
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Г. Рамирес
54'
Желтая карточка
Э. Баррето
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Беневенто
12
Риккардо Пишителли
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Карамоко Сиссе
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пуджиони
29
Мурру
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
7
Сала
8
Баррето
17
Линетти
11
Рамирес
10
Капрари
27
Квальярелла
4-3-1-2
27
Белец
21
Коста
15
Лучионе
17
Ди Кьяра
3
Летизия
10
Виола
32
Катальди
10
Чичиретти
77
Д'Алессандро
47
Пушкаш
9
Кода
Остались в запасе
Сампдория
Беневенто
22
Андреа Тоццо
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
12
Риккардо Пишителли
ВР
9
Карамоко Сиссе
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
12
Риккардо Пишителли
ВР
9
Карамоко Сиссе
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Сампдория - Беневенто
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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