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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Беневенто
Сассуоло - Беневенто: обзор матча 15 апреля 2018
Сассуоло
15.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Беневенто
41'
М. Политано
64'
М. Политано
22'
Ш. Диабате
72'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Беневенто
72'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Диабате
Пас отдал
Д. Катальди
71'
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ! 2:1!
М. Политано
Пас отдал
Х. Бабакар
64'
46'
Желтая карточка
Д. Катальди
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
М. Политано
Пас отдал
Х. Бабакар
41'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Диабате
Пас отдал
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Ф. Пелузо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
4-2-1-1
47
Консильи
13
Пелузо
15
Делл'Орко
17
Адьяпонг
15
Ачерби
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
15
Бабакар
4-2-2-2
1
Пуджиони
3
Санья
3
Летизия
14
Тошка
6
Джимсити
32
Катальди
30
Сандро
12
Гильерме
31
Джуричич
9
Иеммелло
14
Диабате
Остались в запасе
Сассуоло
Беневенто
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Сассуоло - Беневенто
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
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