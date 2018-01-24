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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 24 января 2018
Сампдория
24.01.2018, среда, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рома
45+2'
Ф. Квальярелла (П)
90+1'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
90'
+3
Желтая карточка
А. Флоренци
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
61'
Желтая карточка
К. Строотман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Квальярелла
45'
+2
Желтая карточка
К. Линетти
38'
15'
Желтая карточка
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
18
Берешиньски
67
Феррари
23
Стринич
26
Сильвестре
34
Торрейра
26
Прат
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
4-2-2-2
1
Алиссон
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
44
Наингголан
8
Строотман
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Дефрель
10
Джеко
Остались в запасе
Сампдория
Рома
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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