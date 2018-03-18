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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Кальяри
Беневенто - Кальяри: обзор матча 18 марта 2018
Беневенто
18.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
90+2'
Л. Паволетти
90+6'
Н. Барелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Кальяри
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Барелла
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
С. Мянго
Желтая карточка
Д. Катальди
66'
38'
Желтая карточка
П. Фараго
29'
Желтая карточка
Л. Кастан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-2-2-1
1
Пуджиони
14
Тошка
6
Джимсити
3
Летизия
3
Санья
30
Сандро
10
Виола
31
Джуричич
12
Гильерме
9
Кода
3-4-2
22
Краньо
23
Чеппителли
25
Кастан
13
Мянго
23
Барелла
17
Ионицэ
24
Фараго
19
Падоин
32
Сон Хан
30
Паволетти
Остались в запасе
Беневенто
Кальяри
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Беневенто - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
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