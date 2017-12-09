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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 09 декабря 2017
Кальяри
09.12.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
56'
Д. Фариас
60'
Л. Паволетти
12'
Ф. Квальярелла
19'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
Желтая карточка
Л. Чигарини
84'
Желтая карточка
Д. Фариас
67'
ГОЛ! 2:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Ионицэ
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фариас
56'
Желтая карточка
А. Ионицэ
28'
19'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Г. Рамирес
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Г. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кальяри
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
2-5-2
22
Краньо
23
Чеппителли
3
Андреолли
8
Чигарини
17
Ионицэ
19
Падоин
27
Дессена
24
Фараго
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-1-2-1-2
2
Вивиано
67
Феррари
26
Сильвестре
18
Берешиньски
29
Мурру
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кальяри - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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